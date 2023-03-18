Хоккейная команда Президента вышла в финал любительского турнира

Интрига большого хоккейного сезона достигла своей кульминации, а первый полуфинал республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба собрал совершенно уникальную аудиторию, которая предана одному из самых захватывающих видов спорта на планете.

В первой битве за место в финале сошлись команды Президента Беларуси и Гомельской области, создав на льду истинный спортивный спектакль. Но победил сильнейший. Андрей Козлов собрал в своем сюжете все самое интересное.

Хоккей. Команда Президента Беларуси вышла в серию за главный трофей сезона!

Вы, кстати, задумывались, что принципиально к хоккею подходит лучше других слово "поединок". Не игра, не встреча, не, допустим, состязание. Вот все не отражает сути. Здесь и каждый период будто раунд в спортивном бою. Итого их три.

Ко всему прочему вашему вниманию совершенно эксклюзивный пульс предматчевого настроя на игру в раздевалке команды Гомельской области. Невероятно плодовитый регион на хоккейные таланты. Здесь же у каждого свой ритуал, фиксируем документально. Да и тренерский заряд чувствуем даже мы, сторонние зрители.

Вскоре совершенно по-хозяйски выходила на лед дружина Президента Беларуси. Главный тренер Дмитрий Басков подмигнул в нашу камеру - старался весь огонь медийного внимания взять на себя, чтобы хоккеисты сыграли раскованно. Но в хоккее повидавших многое Антоненко и Костицына поди испугай. А тут еще и твердая уверенность в каждом партнере по команде. Хоккей - игра настоящих и крепких мужчин.

Трибуны задолго до стартового вбрасывания раскачали общий атмосферный пульс до максимума, у игроков, признавались в кулуарах, от поддержки закладывало в ушах. Но надо понимать - на кону битва за место в таком желанном финале.





Развлекательная программа не сбавляла обороты - там и песни, танцевальные батлы, и различные конкурсы. Было время и перекусить в обсуждении будущей хоккейной борьбы, которую хотели увидеть и мальчишки, которые, чуть опаздывая, стремились на трибуны гурьбой.

На болельщицких секторах, конечно, ожидалось и свое соревнование.

Игра начала разбиваться на эпизоды и развиваться сюжетно. Гомельчане традиционно проповедуют силовой хоккей, но мастерства и сыгранности у команды белорусского лидера немало. И как результат 2:0 к перерыву.

В первом перерыве встречаем главу Федерации хоккея Александра Богдановича, тот делает смелый прогноз.

Мы видим, что команды сражаются. Как всегда первый период самый определяющий и решающий. Я уже заметил, что если забивает Николай, то очень разгромный счет. Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси

После перерыва гости льда вернули интригу, забросив свою первую шайбу. Но к следующей паузе счет был уже 6:1 (дубль в самой концовке сделал Николай Лукашенко), дважды взяв в ассистенты Андрея Костицына. За 3 с половиной секунды до конца второго периода нападающий забросил с неудобной руки.





Очень напряженная игра, видно, что команда Президента, как и мы, старается. Никто не хочет отдавать инициативу. Гомельская область тоже не отстает. В том году Жлобин - чемпион страны. Дмитрий Панцырев, нападающий хоккейной команды Гомельской области

В третьем периоде интрига вспыхнула с новой силой. Гомельчане за 5 минут до конца сократили счет до двух бросков - 4:6. Последние минуты обещали быть напряженными. Так и вышло, но звено Президента Беларуси остудило пыл соперника - 7:4. У главы государства ассист. К финалу перевес стал еще крупнее: 10:4.

Наверно, одна из таких самых ярких и красивых традиций подобных хоккейных матчей - это когда мягкие игрушки находят своих обладателей, которые на протяжении всего поединка поддерживали совершенно искренне хоккейных героев.

16-е соревнования в подобном формате сегодня не единожды заставили зрителей восторженно аплодировать изящным хоккейным комбинациям. Спустя неделю станет известно имя второго полуфиналиста. В столичном Ледовом дворце на улице Притыцкого встретятся команды Минской и Брестской областей. Борьба обещает быть захватывающей.