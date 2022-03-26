Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

Высокие требования к спортивным функционерам и к самим спортсменам со стороны главы государства вполне оправданы. С одной стороны, в отрасль вкладываются немалые средства, с другой, сам Президент знает ситуацию изнутри.

Александр Лукашенко не раз демонстрировал отличную форму и на лыжне, и на льду. Ежегодно осенью стартует хоккейный турнир среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Глава государства, несмотря на занятость, не пропустил ни одной игры. Нынешний турнир юбилейный - пятнадцатый. Сегодня, 26 марта, определились финалисты. Страсти кипели и на льду, и на трибунах. Помимо любителей хоккея за матчем внимательно следили и наши гости - ребята из Донбасса. Интрига поединка - в сюжете Елены Горельчик.

Любительский турнир достиг той стадии, когда права на ошибку уже нет. Победитель продолжит борьбу за золото, а у проигравшего останется лишь шанс забрать бронзу. Матчи с гомельчанами никогда не были простыми, несмотря на то что по итогам регулярного чемпионата команда финишировала четвертой. Напряжения этого поединка не выдержали даже стекла.

Хозяева льда открыли счет уже на 19-й секунде. С передачи Николая Лукашенко забросил Артем Каркоцкий. А на последней минуте периода соперники обменялись шайбами. На перерыв команда Президента уходила, ведя в счете 4:1.

На трибунах среди болельщиков замечаем ребят. Вместе с родителями они приехали в Беларусь из Донбасса на реабилитацию. Положительные эмоции от яркой спортивной борьбы тоже пойдут на пользу, тем более что второй период получился по-настоящему боевым. Оба соперника забросили трижды, и такое развитие событий все еще оставляло вопрос о победителе матча открытым.





Константин Дурнов, защитник хоккейной команды Президента Беларуси: Прошлый раз, когда мы играли, первый период был на равных. Сегодня сделали какие-то выводы и начали более активно.













Евгений Ковыршин, нападающий команды Гомельской области: У нас нет слабых сторон - я бы сказал так. Все сильные игроки собраны, поэтому будем играть.

Тактические ходы и грамотная установка сделали свое дело. Третий период гомельчане выиграли, правда, для общего успеха этого оказалось недостаточно. 8:6 - победа команды Президента Беларуси выводит хозяев в финал турнира.

Подарки от команды Президента достались самым активным болельщикам

Долгожданный для болельщиков момент. Самые активные уедут из "Олимпик Арены" с плюшевыми игрушками от команды Президента. Глава государства после матча поблагодарил за поддержку наших маленьких гостей. Многие из них на хоккейном матче оказались впервые в жизни.