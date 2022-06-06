Хоккейная команда "Тампа Бей" сократила отставание от "Рейджерс"

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа Бей" сократила отставание в финальной серии Восточной конференции от "Рейджерс". В третьем матче противостояния до четырех побед "лайтнинг" переиграли соперника 3:2. Решающая шайба была заброшена на последней минуте основного времени. С передачи Никиты Кучерова отличился Палат. "Тампа" уступает в серии "Нью-Йорку" со счетом 1:2.