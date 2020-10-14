Хоккейная Лига чемпионов сезона 2020-2021 отменена из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Ранее планировалось, что соревнования пройдут, но без группового этапа, сразу со стадии плей-офф. Однако сейчас стало понятно, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе не все команды смогут полноценно принять участие в турнире. От Беларуси, напомним, в нынешнем розыгрыше должны были играть две команды: действующий чемпион - минская "Юность" и гродненский "Неман".