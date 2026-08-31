Хоккейный турнир памяти Руслана Салея собрал в Минске 8 команд

Накануне в Минске завершился международный турнир по хоккею памяти Руслана Салея. На три дня "Олимпик-Арена" собрала 8 сильнейших команд, составленных из игроков 2011 года рождения.

Первенство имеет широкую географию. Участие в старте приняли дружины из России, Казахстана, Словакии, ОАЭ, и белорусская команда СДЮШОР имени Руслана Салея, которая стала бронзовым призером первенства.

"Турнир - это концентрат игр, в которых ребята становятся опытнее и быстрее", - отметил главный тренер ХК СДЮШОР им. Руслана Салея Юрий Белюк.

Золото увезла команда из Санкт-Петербурга, которая в финале обыграла московский "Спартак".