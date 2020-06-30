Столичное хоккейное "Динамо" заключило контракт с Ильей Соловьевым. Срок соглашения рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, в сезоне 2018/19 Илья выступил на двух чемпионатах мира – молодежном и взрослом. В составе национальной сборной Беларуси защитник отправился в Нур-Султан, где провел 5 матчей и помог белорусам вернуться в элиту. Отметим, Илья Соловьев будет доступен для драфта НХЛ в этом году.

