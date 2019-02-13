Хоккейное минское "Динамо" начинает предпоследнюю выездную серию в 11-м сезоне КХЛ

Хоккейное минское "Динамо" начнет сегодня предпоследнюю выездную серию в 11-м сезоне КХЛ. В обойме у главного тренера "зубров" Андрея Сидоренко 22 хоккеиста. Дома остались шесть человек. "Бело-синие" встретятся со "Слованом". Начало сегодня - в 20:30. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5". А затем "Динамо" отправится в Латвию, где второй раз в своей истории сыграет под открытым небом против рижских одноклубников.