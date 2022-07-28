Проверить, как ведется подготовка к новому сезону КХЛ, - основная задача минского "Динамо" на сегодня. "Зубры" проведут товарищеский матч против "Сибири" на "Чижовка-Арене". Начало спарринга в час дня. Вход для зрителей на трибуны спорткомплекса бесплатный. В прямом эфире встречу покажет наш спортивный телеканал "Беларусь 5"

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Бело-синие вышли из отпуска чуть больше двух недель назад. Все это время команда работала в режиме трехразовых тренировок. Коллектив пока только формируется: некоторые игроки на просмотровых контрактах, большинство легионеров из Северной Америки еще не прибыли в Беларусь, также селекционеры постоянно мониторят трансферный рынок.