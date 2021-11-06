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Хоккейное минское "Динамо" сыграет с московским "Спартаком" - встречу покажет "Беларусь 5" в 16:50
Минское "Динамо" продолжает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ. В четверг "зубры", напомним, уступили без шансов, 0:4, "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Это поражение стало для клуба третьим кряду. Лазарет белорусской команды переполнен. В выездном составе всего 20 игроков. Из них только 4 защитника. Главком Крэйг Вудкрофт и его ассистент Андрей Мезин также отсутствуют. В 16:50 прямая трансляция противостояния начнется на телеканале "Беларусь 5".
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