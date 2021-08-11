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Хоккейные клубы "Динамо-Молодечно" и "Шахтер" - фарм-клубы минского "Динамо"

В предстоящем сезоне сразу 3 команды станут фарм-клубами столичного "Динамо". К минским "зубрам", которые выступают в Высшей лиге, добавились сегодня "Динамо Молодечно" и "Шахтер" из Солигорска. Соответствующие документы подписал генеральный директор "Динамо-Минск" Сергей Сушко.


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