Хоккейные клубы "Динамо-Молодечно" и "Шахтер" - фарм-клубы минского "Динамо"

В предстоящем сезоне сразу 3 команды станут фарм-клубами столичного "Динамо". К минским "зубрам", которые выступают в Высшей лиге, добавились сегодня "Динамо Молодечно" и "Шахтер" из Солигорска. Соответствующие документы подписал генеральный директор "Динамо-Минск" Сергей Сушко.