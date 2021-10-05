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Хоккейный клуб "АК Барс" примет минское "Динамо"

Хоккейное минское "Динамо" сегодня попробует продлить победную серию в КХЛ - соперник "Ак Барс". Прямая трансляция встречи на "Беларусь 5" начнется в 19:00.

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