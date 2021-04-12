Хоккейный клуб "Авангард" подал 30 протестов на решения судей

За пять сыгранных матчей в полуфинале Кубка Гагарина "Авангард", который спорит с "Ак Барсом", успел подать протесты по 30 эпизодам судейских решений. По первым четырем матчам ни один протест клуба из Омска не был удовлетворен. По пятой встрече ответ еще не получен. Напомним, в ней "ястребы" обыграли хоккеистов из Казани в овертайме - 3:2 и вышли вперед в полуфинальной серии до 4-х побед, счет в ней также 3:2.