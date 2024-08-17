3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хоккейный клуб "Брест" проведет второй матч в рамках квалификации "Евроазиатского Кубка Дружбы"
Хоккейный клуб "Брест" сегодня проведет второй матч в рамках квалификации "Евроазиатского Кубка Дружбы". В международном турнире принимают участие лучшие команды из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Как раз хозяевам, клубу "Хумо", белорусы крупно уступили - 2:7 на старте соревнований. Поэтому во втором туре, чтобы продолжить борьбу за "Финал четырех", необходимо брать верх над "Арланом" из Казахстана.
Встреча стартует в 12:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Беларусь 5". Две лучшие дружины из предварительного турнира попадут в "Финал четырех", который состоится в январе следующего года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов