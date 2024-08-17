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Хоккейный клуб "Брест" проведет второй матч в рамках квалификации "Евроазиатского Кубка Дружбы"

Хоккейный клуб "Брест" сегодня проведет второй матч в рамках квалификации "Евроазиатского Кубка Дружбы". В международном турнире принимают участие лучшие команды из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Как раз хозяевам, клубу "Хумо", белорусы крупно уступили - 2:7 на старте соревнований. Поэтому во втором туре, чтобы продолжить борьбу за "Финал четырех", необходимо брать верх над "Арланом" из Казахстана.

Встреча стартует в 12:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Беларусь 5". Две лучшие дружины из предварительного турнира попадут в "Финал четырех", который состоится в январе следующего года.

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