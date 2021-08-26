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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал контракт с М. Кемпе
Хоккейное минское "Динамо" продолжает усиливаться перед стартом регулярки КХЛ. Обладатель Кубка Гагарина Марио Кемпе перешел из ЦСКА в стан "зубров". Срок действия контракта со шведским форвардом рассчитан на 1 год. В прошлом сезоне за "армейцев" нападающий провел 46 матчей и набрал 22 очка: 11 шайб и столько же ассистов. Показатель полезности плюс 15. У Марио есть опыт выступления в НХЛ. В сильнейшей лиге мира Кемпе играл за "Аризону". За "койотов" в 70 поединках он набрал 13 очков. Швед стал 13-м иностранцем в составе минского "Динамо", если учитывать россиян.
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