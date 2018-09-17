Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал односторонний контракт с российским нападающим Денисом Казионовым

Девятый иностранец в команде. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал односторонний контракт до конца сезона с российским нападающим Денисом Казионовым. 30-летний форвард два предыдущих сезона провел в составе магнитогорского "Металлурга". В то же время по истечении срока пробного контракта стан "зубров" покинул голкипер Владислав Вербицкий. Место третьего вратаря занял 19-летний Максим Хмыз, который ранее выступал в Высшей лиге страны за клубы из динамовской системы, а также за юношескую сборную Беларуси. Сегодня бело-синие отправились на выездную серию по маршруту Ярославль - Череповец - Москва.