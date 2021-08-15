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Хоккейный клуб "Гомель" - обладатель бронзовых наград Кубка Салея

Совсем скоро начнется битва за трофей. Действующий обладатель кубка минское "Динамо" сойдется с лучшей командой чемпионата Беларуси "Юностью". В 15:50 прямая трансляция начнется на "Беларусь 5".


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