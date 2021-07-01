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Хоккейный клуб "Гомель" сыграет в Континентальном кубке от Беларуси

Хоккейный клуб "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка Международной федерации хоккея. На групповом этапе соревнований "рыси" проведут поединки с командами из Дании и Великобритании. Третий соперник гомельчан пока неизвестен. Матчи планируются с 19 по 21 ноября.

Напомним, в минувшем сезоне по итогам плей-офф команда из Гомеля стала серебряным призером.


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