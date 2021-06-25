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Хоккейный клуб "Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли

"Монреаль" победил "Вегас" в овертайме шестого полуфинального матча плей-офф НХЛ и выиграл серию со счетом 4:2. Счет же ночного поединка - 3:2.Канадский клуб впервые за 10 лет сыграет в финале Кубка Стэнли. "Канадиенс" будут там впервые с 1993 года и сразятся с победителем серии "Тампа" - "Айлендерс".


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