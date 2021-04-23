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Хоккейный клуб "Нью-Джерси" лишился шансов на плей-офф
Неудачно проводит крайний поединок регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси", цвета которого в этом сезоне защищает белорусский нападающий Егор Шарангович. В поединке против "Питтсбурга" белорус себя проявить не смог - результативных баллов не набирал, показатель полезности отрицательный - минус 2. В активе - один бросок, один силовой прием. В результате поражение "дьяволов" со счетом 1:5. Напомним, ранее "Нью-Джерси" лишился шансов на плей-офф.
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