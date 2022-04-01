Хоккейный клуб "Нью-Джерси" лишился шансов на плей-офф

В НХЛ "Нью-Джерси" с Егором Шаранговичем в составе разгромно уступает "Бостону" - 1:8 - и лишается шансов на плей-офф. Белорус в этом матче провел на площадке 18 минут 8 секунд, нанес 4 броска, совершил один перехват. Его КПД равен минус 2.