Хоккейный марафон "Золотая шайба" завершится завтра

Уже завтра состоится главный матч, участники которого получат путевку в финал республиканских соревнований, который, как и год назад, пройдет совместно с Рождественским турниром. Итак, в ½ "Партизан" Партизанского района победил "Беркут" из Фрунзенского. В этом поединке долго держалась ничья, и только в заключительной трети "Партизан" вышел вперед, 5:2. Определяющим периодом в матче между "Грифонами" Центрального района столицы и "Торнадо" Автозаводского стал первый. Он и предопределил итоговый результат, 11:1.