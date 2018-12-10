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Хоккейный марафон "Золотая шайба" завершится завтра
Самые интересные и захватывающие поединки осталось провести на городском этапе республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.
Уже завтра состоится главный матч, участники которого получат путевку в финал республиканских соревнований, который, как и год назад, пройдет совместно с Рождественским турниром. Итак, в ½ "Партизан" Партизанского района победил "Беркут" из Фрунзенского. В этом поединке долго держалась ничья, и только в заключительной трети "Партизан" вышел вперед, 5:2. Определяющим периодом в матче между "Грифонами" Центрального района столицы и "Торнадо" Автозаводского стал первый. Он и предопределил итоговый результат, 11:1.
Хоккейный марафон, который стартовал 3 декабря, завершится завтра. Итак, малая арена "Чижовки" примет финальный поединок и матч за третье место. Начало встречи за бронзовую награду в 14:45. Финал запланирован на 16:15. И закрытие соревнований пройдет в 17:30.
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