Хоккейный турнир "Кубок Салея" пройдет с 25 июля по 15 августа

Стал известен календарь Кубка Руслана Салея, который пройдет с 25 июля по 15 августа. Минское "Динамо" вновь примет участие в этом турнире и начнет борьбу с финала четырех, который запланирован на 14 и 15 августа. "Юность" (Минск), "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Молодечно), "Неман" (Гродно), "Брест", "Лида" - состав группы А. "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Химик" (Новополоцк), "Локомотив" (Орша), "Могилев", "Витебск" - это команды группы Б.



