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Хорватия - Франция. Кому достанется главный футбольный трофей чемпионата мира?
Кто возьмет главный футбольный трофей в руки? Сегодня в Москве состоится финальный матч мундиаля. Хорваты, пробившиеся в решающее состязание впервые в истории, сыграют со сборной Франции, которые титул чемпиона мира выигрывали 20 лет назад. На финальном поединке и церемонии закрытия чемпионата мира будет присутствовать Президент Беларуси. Александр Лукашенко по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Москву. Многие еще надеются купить билет на финал и с утра занимают очереди в кассы. Почем нынче билетик на черном рынке? Сколько туристов побывало в России во время мирового первенства? И сколько потрачено государственных денег на мундиаль?
Итоги чемпионата мира подвела Дарья Белоусова-Петровская. Каждые полчаса волонтеры сообщают нерадостную информацию. Тем не менее очередь возле официальных касс продаж билетов FIFA только растет. В надежде попасть на финальный матч ЧМ-2018 фанаты футбола готовы стоять часами.
Этот чемпионат мира оказался не по зубам многим фаворитам. До полуфинала не дошли ни Испания, ни Аргентина и Уругвай, ни Германия, ни даже пятикратный чемпион мира - Бразилия.
Зато неожиданно для всех проявила себя сборная России. Воля к победе, сплоченность команды и невероятная поддержка болельщиков сотворили чудо. Впервые в истории Россия вышла в четверть финала мирового первенства.
На матчи чемпионата мира в России было куплено рекордное количество билетов – только через официальный сайт FIFA около 3 миллионов. За месяц мундиаля страну посетило более миллиона иностранных туристов. Били рекорды по посещаемости и специально организованные фанзоны для болельщиков - 7 миллионов человек.
Финал чемпионата миру - 2018 состоится в Москве на стадионе "Лужники". На поле встретятся давние соперники. В 1998 году сборная Хорватии проиграла Франции, заняв 3 место. Французы тогда стали чемпионами мира. Кто в этот раз окажется сильнее, выносливее и удачливее и поднимет над головой золотой кубок мундиаля, узнаем уже сегодня вечером.
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