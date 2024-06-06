Хотим показать хорошую игру, чтобы болельщики остались довольны - Карлос Алос

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос рассчитывает на победу в товарищеском матче против команды России, сообщаетБЕЛТА.



"Рады сыграть дома, при своих зрителях. По причине определенных обстоятельств мы долго не могли этого сделать. Да, это товарищеский матч, но все-таки он особый. Будет поединок против очень сильной команды с большим потенциалом. Мы неплохо подготовились к этому матчу и будем играть на победу, при всем уважении к сопернику, - сказал испанский специалист. - Хотим показать хорошую игру, чтобы наши болельщики остались довольны. Понятно, что играем не за очки, таблицы не будет, поэтому футбол должен быть интересным. Держим в уме Лигу наций, которая начнется осенью. Хотим воспользоваться ближайшим матчем, чтобы хорошо подготовиться к официальному турниру".



