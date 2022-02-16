Хозяева Олимпиады-2022 - команда Китая - на четвертом месте в командном зачете

16 февраля олимпийские медали завоевали спортсмены из 28 стран. Сборная Беларуси с двумя серебряными наградами занимает 22 строчку. Лидируют по-прежнему норвежцы, у которых 13 золотых медалей, далее команда Германии и 10 наград высшей пробы, третьи американцы. На четвертом месте хозяева Игр - команда Китая.