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"Хрустальная роза" - гимнастки разыграли медали в олимпийском многоборье
В столичном Дворце художественной гимнастики продолжается международный турнир "Хрустальная роза". Настоящим украшением соревновательного дня стали выступления Алины Горносько.
27 июля спортсменки разыграли медали в самом престижном виде программы - олимпийском многоборье. Соревновались грации в четырех возрастных категориях: дети, преюниорки, юниорки и сеньорки. Всего же на турнир заявились почти 200 гимнасток из 10 стран.
Кроме мировых лидеров (белорусок и россиянок), можно увидеть выступления девчат из Малайзии, Нигерии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов. Эти делегации прибыли в Беларусь в первую очередь для получения опыта (поскольку в данных странах художественная гимнастика только начинает развиваться).
Очень интересно смотреть, как турнир держит марку и показывает всему миру, как правильно организовывать соревнования, мероприятия. Спортсменки каждый раз прилетают сюда за 2-3 недели до турнира, тренируются, набираются опыта.
28 июля спортсменки продолжат борьбу за награды, но уже в финалах отдельных упражнений. Старт состязаний в 10:00, а финиш в 16:00. Вход на трибуны дворца свободный. Прямые трансляции "Хрустальной розы" смотрите на "Беларусь 5".
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