Художественная гимнастика - белоруски завоевали 9 медалей на домашнем этапе Кубка мира

Девять медалей завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Минске. Главной звездой заключительного дня стала Алина Горносько - у нее сразу три золота! Не осталась без медалей и сборная Беларуси в группе - наши спортсменки выиграли бронзовую награду в упражнениях с пятью мячами.