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Художественная гимнастика - белоруски завоевали 9 медалей на домашнем этапе Кубка мира
Девять медалей завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Минске. Главной звездой заключительного дня стала Алина Горносько - у нее сразу три золота! Не осталась без медалей и сборная Беларуси в группе - наши спортсменки выиграли бронзовую награду в упражнениях с пятью мячами.
Подобные результаты наших граций вселяют большие надежды менее чем за месяц до начала Олимпийских игр в Токио.
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