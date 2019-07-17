"Хьюстон" объявил о переходе в команду из "Оклахомы" Расселла Уэстбрука

Еще один сверхгромкий трансфер в НБА "Хьюстон" на официальном сайте объявил о переходе в команду из "Оклахомы" Расселла Уэстбрука. 30-летний защитник перешел в стан рокетчиков в результате обмена. По условиям сделки, в "Оклахому" отправился разыгрывающий защитник Крис Пол, также клуб получил два защищенных выбора в первом раунде драфтов НБА 2024 и 2026 годов.