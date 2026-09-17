Киберспортивная лига National Business League открыла новый сезон по Counter-Strike 2

Стартовал новый сезон корпоративной киберспортивной лиги National Business League (NBL) по дисциплине Counter-Strike 2. В 2026 году к соревнованиям присоединилось больше команд, представляющих белорусский бизнес. Участников ждут напряженные матчи, командная борьба и возможность проявить себя на профессиональной киберспортивной площадке.

Лига продолжает развивать направление корпоративного киберспорта, создавая пространство для командного взаимодействия, новых знакомств и ярких эмоций за пределами рабочего процесса.

Генеральным партнером нового сезона National Business League выступает Visa. Компания поддерживает развитие современных киберспортивных инициатив и корпоративных соревнований.

В ближайшее время NBL расширит свою программу новыми дисциплинами - в лиге появятся турниры по Dota 2 и "Миру танков" при поддержке Lesta Game. Это позволит еще большему числу компаний принять участие в корпоративных киберспортивных соревнованиях.

Впереди - новые матчи, яркие противостояния и определение сильнейших корпоративных команд сезона.