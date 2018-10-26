Кики Бертенс становится полуфиналисткой итогового чемпионата WTA, который проходит в Сингапуре. Голландская теннисистка это сделала без дополнительных усилий. Наоми Осака, проиграв первый сет со счетом 3:6, снялась из-за травмы ноги. Бертенс выиграла два матча из трех. Осака не одержала ни одной победы. В эти минуты в Красной группе играют Слоан Стивенс и Ангелика Кербер.