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Кики Бертенс становится полуфиналисткой итогового чемпионата WTA

Кики Бертенс становится полуфиналисткой итогового чемпионата WTA, который проходит в Сингапуре. Голландская теннисистка это сделала без дополнительных усилий. Наоми Осака, проиграв первый сет со счетом 3:6, снялась из-за травмы ноги. Бертенс выиграла два матча из трех. Осака не одержала ни одной победы. В эти минуты в Красной группе играют Слоан Стивенс и Ангелика Кербер.

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