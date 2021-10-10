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Кирилл Маскевич будет сражаться за золото чемпионата мира по борьбе

Сегодня будем переживать за белорусского борца Кирилла Маскевича, который на чемпионате мира в Осло пробился в финальную схватку. Наш атлет в категории до 87 килограммов победил титулованного венгра Иштвана Такаша. Решающий поединок за золотую медаль против Зураба Датунашвили, который представляет Сербию, состоится сегодня. "Беларусь 5" финалы покажет в прямой трансляции. Начало в 19:00.

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