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Кирилл Маскевич будет сражаться за золото чемпионата мира по борьбе
Сегодня будем переживать за белорусского борца Кирилла Маскевича, который на чемпионате мира в Осло пробился в финальную схватку. Наш атлет в категории до 87 килограммов победил титулованного венгра Иштвана Такаша. Решающий поединок за золотую медаль против Зураба Датунашвили, который представляет Сербию, состоится сегодня. "Беларусь 5" финалы покажет в прямой трансляции. Начало в 19:00.
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