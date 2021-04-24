Кирилл Маскевич поспорит за золото чемпионата Европы по борьбе

Кирилл Маскевич сегодня сразится за золото чемпионата Европы по борьбе. Представитель греко-римского стиля из Беларуси в весовой категории до 87 кг выйдет на ковер против Зураба Датунашвили, выступающего за Сербию. Он двукратный победитель континентального форума. Но белорус уже побеждал серба в декабре прошлого года - также в золотом поединке на индивидуальном Кубке мира. За бронзу сегодня будет бороться наш Артем Кацер (вес 55 кг), Тимур Бердыев сможет рассчитывать на медальный поединок в категории 77 кг в случае успешного выступления в утешительном раунде. Прямая трансляция финальных поединков начнется на телеканале "Беларусь 5" в 21:20.

