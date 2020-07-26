"Кировск-СДЮШОР" - чемпион Беларуси по пляжному футболу

"Кировск" - чемпион страны по пляжному футболу. Во втором матче серии до двух побед команда обыграла "Гроднооблспорт" 4:1. Бронзовое противостояние состояло из трех матчей. Накануне "Щучин" обыграл "Брест", но сегодня дважды уступил сопернику.