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"Кировск-СДЮШОР" - чемпион Беларуси по пляжному футболу

"Кировск" - чемпион страны по пляжному футболу. Во втором матче серии до двух побед команда обыграла "Гроднооблспорт" 4:1. Бронзовое противостояние состояло из трех матчей. Накануне "Щучин" обыграл "Брест", но сегодня дважды уступил сопернику.

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