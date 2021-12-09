Китай выразил Канаде протест

Китай осудил решение Канады присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Такой подход серьезно нарушает принцип политического нейтралитета спорта, установленный Олимпийской хартией. Ранее стало известно, что своих дипломатов на Игры не будут отправлять США, Австралия и Великобритания. Пекин называет такое решение политической манипуляцией и заявляет, что ни американских, ни австралийских политиков не приглашал. В Европарламенте и вовсе призвали к "тотальному бойкоту" Олимпиады.При этом спортсменов бойкот не коснется.



Зимние Олимпийские игрыпройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.