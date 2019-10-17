КХЛ. "Динамо" принимает нижегородское "Торпедо". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:10

Поединком против нижегородского "Торпедо" минское "Динамо" открывает четырехматчевую домашнюю серию. Встреча начнется в 19:10. Удастся ли "зубрам"прервать череду поражений - их было четыре подряд, - узнаем из прямой трансляции на “Беларусь 5”. Динамовцыс 15 очками занимают 9-е место в Западной конференции. Наши соперники здесь же на 5-й позиции.