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КХЛ. Кубок Гагарина. "Динамо-Минск" стартует в плей-офф

Минское "Динамо" берет старт в плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале Западной конференции в соперниках у "зубров", напомним, СКА. Первая встреча в серии до четырех побед начинается сегодня в Санкт-Петербурге. Начало в 19:20, прямая трансляция на "Беларусь 2".

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