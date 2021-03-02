КХЛ. Кубок Гагарина. "Динамо-Минск" стартует в плей-офф

Минское "Динамо" берет старт в плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале Западной конференции в соперниках у "зубров", напомним, СКА. Первая встреча в серии до четырех побед начинается сегодня в Санкт-Петербурге. Начало в 19:20, прямая трансляция на "Беларусь 2".