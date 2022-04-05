КХЛ утвердила состав участников сезона-2022/23

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона. В розыгрыше заявлены 22 клуба, в том числе минское "Динамо". Во второй сильнейшей лиге на планете отсутствуют финский "Йокерит" и рижское "Динамо". Ранее хоккейными федерациями России и Беларуси прорабатывались вопросы участия команд двух стран в чемпионатах ВХЛ, МХЛ и совместных детско-юношеских соревнованиях.