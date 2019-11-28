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КХЛ: выездной состав минского "Динамо"
26 хоккеистов минского "Динамо" в выездном реестре на матчи Континентальной хоккейной лиги против "Локомотива", "Барыса" и "Сочи". В том числе вратарь Дэнни Тэйлор и форварды Вячеслав Грецкий и Михаил Стефанович. "Зубры" в Западной конференции занимают 11-е место. Против ярославского клуба играть уже завтра.
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