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КХЛ: выездной состав минского "Динамо"

26 хоккеистов минского "Динамо" в выездном реестре на матчи Континентальной хоккейной лиги против "Локомотива", "Барыса" и "Сочи". В том числе вратарь Дэнни Тэйлор и форварды Вячеслав Грецкий и Михаил Стефанович. "Зубры" в Западной конференции занимают 11-е место. Против ярославского клуба играть уже завтра.

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