КХЛ: выездной состав минского "Динамо"

26 хоккеистов минского "Динамо" в выездном реестре на матчи Континентальной хоккейной лиги против "Локомотива", "Барыса" и "Сочи". В том числе вратарь Дэнни Тэйлор и форварды Вячеслав Грецкий и Михаил Стефанович. "Зубры" в Западной конференции занимают 11-е место. Против ярославского клуба играть уже завтра.



