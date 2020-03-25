КХЛ завершила сезон досрочно

Сезон в Континентальной хоккейной лиге не будет завершен в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Именно такую формулировку определило руководство лиги, сообщив о подобном решении в "Твиттере". Обладатель Кубка Гагарина, соответственно, определен не будет. Решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.