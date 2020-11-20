Клэй Томпсон пропустит еще один сезон НБА

Один из лидеров "Голдэн Стэйт" Клэй Томпсон пропустит второй сезон НБА подряд. На этот раз у защитника диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Трехратный чемпион лиги получил повреждение на этой неделе во время двусторонней игры, в которой приняли участие нынешние и бывшие игроки сильнейшей баскетбольной лиги мира. Последний раз Томпсон появлялся на паркете 14 июня 2019 года, прошлый сезон он пропускал из-за разрыва крестообразных связок левого колена.