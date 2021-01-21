"Кливленд Кавальерс" обыграл "Бруклин Нетс" - 147:135

Кайри Ирвинг вернулся наплощадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда"."Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми. Букмекеры неверили в баскетболистов КАВС, но "Кливленд" вопреки прогнозам добылпобеду, пусть и во втором овертайме, 147:135.