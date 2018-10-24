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БАТЭ улетел в Лондон на матч с "Челси"

Завтра в рамках группового турнира Лиги Европы белорусский чемпион сразится с одним из лучших клубов Старого Света. В столицу Великобритании отправился 21 футболист. Выйти на поле стадиона "Стемфорд Бридж" не суждено защитнику Милуновичу и нападающему Гордейчуку - у них травмы. БАТЭ собирается построить свою игру от обороны.

Матч "Челси" - БАТЭ завтра в прямом эфире покажет "Беларусь 5", начало в 21:45. Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие команды. Белорусы пока на третьей строке, уступая "Челси" и ПАОКу.

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