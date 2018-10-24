БАТЭ улетел в Лондон на матч с "Челси"

Завтра в рамках группового турнира Лиги Европы белорусский чемпион сразится с одним из лучших клубов Старого Света. В столицу Великобритании отправился 21 футболист. Выйти на поле стадиона "Стемфорд Бридж" не суждено защитнику Милуновичу и нападающему Гордейчуку - у них травмы. БАТЭ собирается построить свою игру от обороны.