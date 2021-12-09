Клуб БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

"Беларуская чыгунка" вышла в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу. Сегодня в матче 11-го тура гомельчане в гостях со счетом 7:3 переиграли оршанский "Витэн". Дублем в составе победителей отметился Максим Конов.