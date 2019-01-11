Клуб "Динамо-Молодечно" испытывает финансовые затруднения

"Динамо-Молодечно" решение своих кадровых вопросов попробует найти в России. Клуб испытывает финансовые затруднения - около четырех месяцев здесь не выплачивают зарплату, поэтому из "Молодечно" уезжают хоккеисты. После матча против солигорского "Шахтера", который "Динамо" выиграло 1:0, команду покинули еще два игрока.



В турнирной таблице "Динамо" располагается на четвертом месте. Отставание от идущих третьими "горняков" - 9 очков.