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Клуб "Динамо-Молодечно" испытывает финансовые затруднения

"Динамо-Молодечно" решение своих кадровых вопросов попробует найти в России. Клуб испытывает финансовые затруднения - около четырех месяцев здесь не выплачивают зарплату, поэтому из "Молодечно" уезжают хоккеисты. После матча против солигорского "Шахтера", который "Динамо" выиграло 1:0, команду покинули еще два игрока.

В турнирной таблице "Динамо" располагается на четвертом месте. Отставание от идущих третьими "горняков" - 9 очков.

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