Клуб "Цмокі-Мінск" побеждает в квалификации Лиги чемпионов

Минские "Цмокі" в шаге от выхода в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. На старте квалификации белорусский клуб одолел болгарский "Балкан", 73:65. Завтра "драконы" сразятся с литовским "Нептунасом". В случае победы - выход в основной раунд. Поражение отправит "Цмокаў" в Кубок ФИБА-Европа.