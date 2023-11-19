Клубный биатлон против IBU

Белорусские биатлонисты успешно бегают и стреляют в Ханты-Мансийске. Антон Смольский стал победителем гонки преследования в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона. У девушек успех закрепила Анна Сола, взявшая золото после серебряного масс-старта. Такие турниры ой как не нравятся тем, кто хотел уничтожить наш спорт, - Международный союз биатлонистов поспешил разослать письма в те страны, которые также планировали заявить свои команды. Например, в Китай.



Но уже сейчас понятно, что за соревнованиями в таком формате будущее, а призовой фонд можно сопоставлять с выплатами на Кубке мира. За историческими стартами на Крайнем Севере России наблюдала и съемочная группа АТН. Об антураже соревнований, эмоциях спортсменов и тренеров рассказал Александр Якубовский.

Ханты-Мансийск, город с населением чуть более 100 тыс. человек. Биатлоном интересуется практически каждый местный житель. А Центр зимних видов спорта имени Филипенко дважды принимал планетарные форумы и 10 раз этапы Кубка мира с 2000 по 2016 годы.

Масштабный спорткомплекс и сейчас открыт для атлетов из разных стран. Так, и Международная лига клубного биатлона, ожидалось, соберет команды не только из Беларуси и России. Спортсмены из Китая и даже Монголии уже паковали чемоданы на новый турнир, пока не вмешался IBU.



Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов - идейный вдохновитель проекта. А реализовать задуманное удалось совместно с Белорусским клубом биатлона. Алексей Нуждов, глава Федерации биатлона Московской области России

Это недостойно для коллег. Они не то чтобы немного заплутали в этой попытке запрещательства и неразрешательства. К хорошему это никогда не приводит. Ни в какие рамки это не лезет. Они хотят запрещать, а мы будем развивать и пробовать. Мысли про подобный турнир зародились с момента отстранения, потому что конца и края этой ситуации не видно и надо ею управлять самим. С тех пор шаг за шагом начали думать, как проводить соревнования. Алексей Нуждов, глава Федерации биатлона Московской области России

Международная лига задумывалась как аполитичное мероприятие. Если произойдут какие-то изменения в мировом биатлоне, белорусов и россиян снова допустят для участия в кубках мира, чемпионатах мира, клубная лига не должна никуда исчезнуть. Евгений Чмиль, гендиректор Белорусского клуба биатлона





Сегодня настоящая зимняя сказка, хотя до этого было тепло, шел дождь. В последние два дня подморозило и погода отличная. Мороз и солнце (все по классике), и практически без ветра - идеальные условия для биатлона в исторический день для нового проекта. 18 ноября 2023-го мужским масс-стартом начинался первый этап масштабных соревнований.



Никита Лобастов, бронзовый призер Международной лиги клубного биатлона в масс-старте

Как дополнительная мотивация для каждого спортсмена - призовой фонд. Победитель личной гонки получает миллион, а далее суммы делятся на два. Не остаются без приятного бонуса и участники цветочной церемонии. В масс-старте Антон Смольский на последних метрах дистанции уступил первое место Кариму Халили, а спустя сутки в пасьюте взял реванш.



Полтора миллиона уже на старте сезона заработал капитан нашей сборной. Причем деньги атлеты получают, что называется, не отходя от кассы.

Не скажу, что все основано на деньгах. Хотелось просто проделать качественную работу. Я считаю, что получилось и вчера, и сегодня. Конкуренция высокая, расслабляться нельзя. Нужно только работать. А Никита Лобастов пополнит копилку на 375 тысяч за бронзу в субботней гонке и четвертое место в пасьюте. Антон Смольский, победитель Международной лиги клубного биатлона в гонке преследования

Конечно, радуют призовые деньги, сегодня рад хорошей стрельбе. Скорость пока показываю, как могу. В принципе она достаточно конкурентоспособна. Но все-таки лидеры бегут быстрее. Никита Лобастов, бронзовый призер Международной лиги клубного биатлона в масс-старте

В женской гонке весь интерес будет прикован к возвращению Анны Солы после декретного отпуска. И первый зимний старт у нее удался - сразу серебряная медаль.

Но то была первая гонка после возвращения. Дальше больше, сегодня у Анны золото в пасьюте. Лидер женской сборной финишировала в гордом одиночестве.



"Для спортсмена такой результат - это здорово", - говорит победитель Международной лиги клубного биатлона в гонке преследования Анна Сола.

Призовые полтора миллиона спортсменка не будет откладывать, поскольку муж с дочкой ездят с ней и это достаточно затратно. "Эти деньги уйдут на то, чтобы моя семья была рядом. Они далее поедут в Уфу и по маршруту", - улыбается спортсменка.

В цветочной церемонии и с сертификатом на 50 тысяч рублей и Ирина Лещенко, она также только вернулась из декрета.

Многочисленные зоны активности и фуд-корты на протяжении двух дней активно работали для болельщиков. В перерыве между гонками они находили увлечение на любой вкус.



И праздник биатлона в Ханты-Мансийске не заканчивается. Это только начало большого пути Международной лиги клубного биатлона. Следующий этап должен пройти уже в декабре.



