КНДР не будет выступать на Олимпиаде

Спортсмены из Северной Кореи не будут участвовать в Олимпиаде в Токио. Такое решение было принято Национальным олимпийским комитетом страны еще в марте, где обсуждались вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий. Министерство по физической культуре и спорту КНДР заявило, что отказ связан с пандемией коронавируса и желанием сохранить здоровье спортсменов. Игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.