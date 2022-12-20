Когда и в каких регионах Беларуси пройдут соревнования II Игр стран СНГ в 2023-м, рассказал Лебедев

Соревнования II Игр стран СНГ в августе 2023 года пройдут во всех регионах Беларуси.В Беларуси прекрасная база для проведения II Игр стран СНГ, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает БелТА. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В числе вопросов постпреды стран СНГ обсудят направление спортивных делегаций для участия во II Играх стран СНГ. Состязания пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа 2023 года по 20 видам спорта.

"В Беларуси прекрасная база для проведения спортивных игр, много объектов, которые позволяют проводить крупные спортивные соревнования международного масштаба. И поэтому сейчас представители стран СНГ, активно поддержав инициативу Беларуси о проведении этих игр на белорусской земле, начинают готовиться. Мы тоже поговорим сегодня об этом, как подготовиться качественно, как обеспечить участие большинства спортсменов. Мы очень надеемся, что в следующем году никакие коронавирусы, гриппы и другие болезни не помешают нам провести эти игры на белорусской земле", - сказал Сергей Лебедев.