3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Когда и в каких регионах Беларуси пройдут соревнования II Игр стран СНГ в 2023-м, рассказал Лебедев
Соревнования II Игр стран СНГ в августе 2023 года пройдут во всех регионах Беларуси.В Беларуси прекрасная база для проведения II Игр стран СНГ, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает БелТА.
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В числе вопросов постпреды стран СНГ обсудят направление спортивных делегаций для участия во II Играх стран СНГ. Состязания пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа 2023 года по 20 видам спорта.
"В Беларуси прекрасная база для проведения спортивных игр, много объектов, которые позволяют проводить крупные спортивные соревнования международного масштаба. И поэтому сейчас представители стран СНГ, активно поддержав инициативу Беларуси о проведении этих игр на белорусской земле, начинают готовиться. Мы тоже поговорим сегодня об этом, как подготовиться качественно, как обеспечить участие большинства спортсменов. Мы очень надеемся, что в следующем году никакие коронавирусы, гриппы и другие болезни не помешают нам провести эти игры на белорусской земле", - сказал Сергей Лебедев.
Все знают о гостеприимстве белорусов, констатировал председатель Исполнительного комитета. "Многие с большим удовольствием приезжают в Беларусь. И мы постараемся сделать все, чтобы эти игры прошли на высоком уровне", - подчеркнул он.
Ожидаемое количество участников Игр - спортсмены, тренеры, судьи, медицинский персонал и иные лица - около 3 тыс. человек. Соревнования предлагается провести в Минске, Борисове, Солигорске, Молодечно, Бресте, Орше, Жлобине, Гродно, Могилеве.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов