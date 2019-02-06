Кокорин и Мамаев проведут как минимум шесть месяцев в следственном изоляторе

Полгода за решеткой. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут как минимум шесть месяцев в следственном изоляторе и останутся под стражей до 8 апреля. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста.