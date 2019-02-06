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Кокорин и Мамаев проведут как минимум шесть месяцев в следственном изоляторе

Полгода за решеткой. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут как минимум шесть месяцев в следственном изоляторе и останутся под стражей до 8 апреля. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев были задержаны за участие в драках.

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