"Колорадо" выиграл Кубок Стэнли НХЛ

"Колорадо" - новый обладатель Кубка Стэнли. В Тампе на стадионе "Амали-Арена" в шестом матче финальной серии лавины обыграли "Тампу" со счетом - 2:1 и выиграли - 4:2. В составе "Колорадо" забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос.