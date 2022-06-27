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"Колорадо" выиграл Кубок Стэнли НХЛ
"Колорадо" - новый обладатель Кубка Стэнли. В Тампе на стадионе "Амали-Арена" в шестом матче финальной серии лавины обыграли "Тампу" со счетом - 2:1 и выиграли - 4:2. В составе "Колорадо" забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос.
Таким образом Колорадо стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, который смог выиграть Кубок Стэнли ни разу не уступая по ходу каждой серии плей-офф.
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