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"Колорадо" выиграл Кубок Стэнли НХЛ

"Колорадо" - новый обладатель Кубка Стэнли. В Тампе на стадионе "Амали-Арена" в шестом матче финальной серии лавины обыграли "Тампу" со счетом - 2:1 и выиграли - 4:2. В составе "Колорадо" забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос.

Таким образом Колорадо стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, который смог выиграть Кубок Стэнли ни разу не уступая по ходу каждой серии плей-офф.

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